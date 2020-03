Jeannette Haazens voormalig kaderpaard Dabanos D’04 nu onder Alexa Fairchild

Dabanos D'04 (Abanos x Donnerschlag) is twee jaar na zijn vertrek bij Jeannette Haazen weer opgedoken in de spotlights. Eurodressage meldt dat de BWP-ruin in januari dit jaar zijn rentree maakte onder het zadel van Alexa Fairchild. De Belgische amazone is dit jaar na een succesvolle periode overgestapt naar de senioren Grand Prix. Haar debuut met Dabanos D'04 was goed voor ruim 66%.

Haazen was met Dabanos D’04 in 2018 opgenomen in het B-kader. Vlak voordat eigenaresse Ona Dewaegenaere hem bij de amazone weghaalde, reed Haazen hem naar dik 72% op de kadervormingswedstrijd in Nieuw en St. Joosland en naar bijna 75% op de Subtopwedstrijd in Someren. Het vertrek van de ruin kwam voor Haazen destijds aan als een mokerslag.

Nieuwe carrière

Fairchild, die bij de jeugd maar liefst negen Europese kampioenschappen reed, reed Dabanos D’04 naast de nationale wedstrijd in Dentergem ook de ring binnen op CDI Lier. Daar reed ze op 1 maart mee in de clinic van Tineke Bartels.

Bron: Eurodressage/Horses.nl