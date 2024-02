Jeannette Nijhof: ‘Hopelijk met een heel Nijhof team naar de Olympische Spelen’

Zonder fokkers en eigenaren geen sport. Team Nijhof vertegenwoordigt beide partijen. Maar ze doen nog meer. Inmiddels zijn vijf generaties Nijhof actief in het veelzijdige bedrijf in Geesteren. Vijf generaties in een vierledig bedrijf. In de topsport zijn de paarden met het achtervoegstel TN niet meer weg te denken, zijn ze voor de bondscoaches van TeamNL zelfs hele vaste waarden. In de dressuur is het momenteel wat stil, maar daar wordt aan gewerkt. In de aanloop naar de 75e editie ging CHIO Rotterdam in gesprek met Jeannette Nijhof.

“Wij zijn een echt familiebedrijf. Van vader op dochter en zoon en zo verder, al vijf generaties inmiddels”, vertelt Jeannette Nijhof (58). “Allemaal werkzaam in het bedrijf. Ons bedrijf bestaat uit een dekstation, een opfokbedrijf, een sportstal en een dierenkliniek. Team Nijhof werd opgericht in 1916 en we bestaan dus al ruim 100 jaar. Onze sportstal bestaat uit dertig paarden en deze worden gereden voor Kars Bonhof en Fabienne Lichtenvoort Cats. Fabienne rijdt de jongere paarden en Kars neemt ze over als ze internationaal gaan. Daarnaast hebben we altijd een aantal paarden die gereden worden door ruiters buiten ons bedrijf. Dit kan met van alles te maken hebben zoals wie de mede-eigenaar is, buitensporige kwaliteit van een paard, dekdienst enz. Voorbeelden hiervan zijn Maikel van der Vleuten, Willem Greve en dressuurruiter Hans Peter Minderhoud. Ons bedrijf heeft maar liefst 600 paarden.”

Jeannette Nijhof bij het sportieve afscheid van Glock’s Johnson TN. Foto: Lisa Dijk / www.arnd.nl

Geen acht dagen in een week

“Ik ben hier de spin in het web. Ik werk zeven dagen in de week omdat er geen acht dagen zijn”, vervolgt Nijhof lachend. “En dat terwijl ik van mijn vader niet in de paarden mocht. Hij vond zijn business niets voor vrouwen. Daarom heb ik eerst zeven jaar op diverse ministeries in Den Haag gewerkt, in het kabinet van jullie Rotterdamse Ruud Lubbers. Ik heb een zoon van 20 en een dochter van 23 jaar. Mijn zoon kon goed voetballen, maar heeft zijn voetbalschoenen sinds kort aan de wilgen gehangen. Hij rijdt nu paard! Dat komt door zijn vriendin. Het zit in zijn genen, dus wie weet wat de toekomst brengt. Tijdens corona heeft mijn dochter haar studie en de paarden gecombineerd, maar nu is ze met haar studie aan de gang. Ik ben mijn werkzame leven ook buiten de paarden begonnen, dus we zullen zien hoe het gaat lopen. Cameron, zoon van mijn broer Henk Nijhof jr, is voornemens ons familiebedrijf voort te zetten. Zelf rijd ik niet meer en mijn broer ook niet. Dit onder de motto’s ‘Je moet doen waar je goed in bent’ en ‘De beste stuurlui staan aan wal.’”

Heel boos

“De eerste keer dat ik op het CHIO Rotterdam kwam, zal in 1997 of 1998 geweest zijn. Dat was als eigenaar van onze hengst Heartbreaker. Als ik daaraan terug denk is het eerste wat in me opkomt, dat de heer Maathuis toen heel boos op me was. Ik wilde Heartbreaker niet verkopen en hem houden voor de sport. Daar was hij het niet mee eens. Over het CHIO, ik vind het een prachtig evenement en kom heel graag naar Rotterdam. Misschien komt dat trouwens ook mede door het feit dat Willem Greve er met onze paarden eigenlijk altijd goed presteert. Wat misschien ook wel weer komt doordat hij en de paarden het ook zo naar hun zin hebben in Rotterdam.”

Mooier kan bijna niet

“Meerdere paarden van ons hebben al in Rotterdam mogen starten. Heartbreaker, Verdi TN, Glock’s Johnson TN, Highway TN, Grandorado TN en Hernandez TN. Vorig jaar was natuurlijk het allermooiste jaar voor ons. Highway TN won de Grote Prijs met Willem Greve en in diezelfde rubriek werd Hernandez vierde met Kars Bonhof. Zulke resultaten met twee paarden van je stal in een Grote Prijs van een vijf sterren concours in eigen land, mooier kan bijna niet.”

Willem Greve met Highway M TN Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl

Bondscoach makkelijk maken

Op de vraag of er ook dit jaar Nijhof-paarden aanwezig zullen zijn in het Kralingse Bos, zegt Jeannette Nijhof: “Dat denk ik wel. Drie van onze paarden strijden bij TeamNL voor een ticket voor de Olympische Spelen in Parijs later dit jaar. Grandorado TN, Highway TN en Hernandez TN. Natuurlijk hoeft er maar iets fout te gaan en je bent weg, maar we gaan ervoor. We hopen dat Willem en Kars in Rotterdam zo goed rijden, dat ze het de bondscoach makkelijk maken in zijn keuze.”

Willem in tweeën splitsen

Heeft Jeannette Nijhof nog dromen? “Jazeker. Na eerdere Olympische Spelen met TN-paarden met een heel Nijhof team naar de Spelen”, zegt Nijhof lachend. “Grandorado TN, Highway TN en Hernandez TN. En dan O’Bailey met Maikel van der Vleuten, die staat ook bij ons ter dekking. Al wordt dat een beetje moeilijk, want dan moet Willem zich in tweeën splitsen. Maar een deel van deze droom moet werkelijkheid kunnen worden als het een beetje meezit. Deze paarden hebben de N.O.P. status al en ze zitten bij de laatste zes à acht ruiters in het Olympisch team. De Olympische Spelen, het mooiste wat er is. Dat Oranje gevoel……. Ik ben gek op grote kampioenschappen en de enthousiaste Nederlandse supporters.”

Favoriete paarden

Team Nijhof heeft al heel veel hele goede paarden gebracht. Heeft Jeannette favorieten? “Dat is lastig. We hebben inderdaad heel veel leuke, mooie en goede paarden gehad. Toch springen er drie uit. Met Heartbreaker is het allemaal begonnen, die is extra speciaal. Daarnaast zijn we met Verdi en Johnson op de Olympische Spelen geweest, die maken mijn top drie compleet. Overigens heeft Johnson zijn beste proef ooit in Rotterdam gelopen.”

Maikel van der Vleuten met Verdi. Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl

Opvolging in aantocht

“Nu hebben we weer een stel hele goede jonge paarden op stal. In de flow van onze huidige toppers worden zij opgeleid en ik denk wat we er over drie à vier jaar weer een paar hebben die klaar zijn voor het 1.60m niveau. Ja, dat mag je gerust melden, dat de opvolging van onze huidige toppers eraan komt. Bij ons op stal werken we daar constant aan. We hebben drie groepen paarden: de jonkies, de topsportpaarden en de pensionado’s. Wij werken eigenlijk in alles steeds aan verbetering. Zo is mijn neef Cameron onlangs bij Schockemöhle geweest. Het is altijd interessant om in de keuken van een ander te kijken en ervaring op te doen. Vergeleken met hen zijn wij trouwens maar klein, daar hebben ze maar liefst 7.000 paarden.”

Stal open voor dressuurhengst

Jeannette Nijhof vertelt vol enthousiasme over de springtoppers van Team Nijhof. Gevraagd wordt naar de dressuurtak. “Dat is momenteel iets minder. Maar we zoeken altijd, voor een goede dressuurhengst staat de stal altijd open. We hebben sowieso een hele leuke driejarige hengst die net goedgekeurd is en tevens reservekampioen is geworden in Westfalen. Het is een nakomeling van de hengst Bonds en we gaan nu kijken hoe hij het onder het zadel doet.”

Hand in hand

Ter afsluiting van het interview zegt Nijhof: “We hebben hier een prachtig mooi bedrijf waar we iedere dag met veel plezier werken. Ik vind het mooi om Nederlander te zijn, ik hou van oranje. Ook vind ik het mooi om te fokken. Het is dubbelop bij ons, de sport en fokkerij gaan hand in hand. Dit willen wij naar ruiters en fokkers uitdragen. Bijvoorbeeld, toen Highway TN vorig jaar met Willem Greve de Grote Prijs won in Rotterdam. Wij als eigenaren zijn dan blij, onze ruiter is blij, maar ook fokkers die met onze hengst hebben gedekt zijn blij, want de nakomelingen van zo’n paard staan dan ook in de kijker en worden ook meer waard.”

Bron: CHIO