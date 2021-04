Jeff Heijstek: ‘Online jureren is een andere wereld’

Vanaf 1 maart is het ook voor Z1 t/m ZZ-Licht ruiters en amazones mogelijk om proeven op te nemen en voor winstpunten in aanmerking te komen bij Online Dressuurproeven beoordelen. De proeven worden beoordeeld door Subtop-juryleden. Zo werd ook Grand Prix-ruiter, trainer en veelgevraagd jurylid Jeffrey Heijstek opgetrommeld voor het online jureren. Hij vertelt het volgende daarover.

“Eigenlijk was het online proeven beoordelen niet echt ‘mijn ding’ maar de proeven moeten door Subtop-juryleden gejureerd worden, dus ik ga toch aan de bak. Er is nog een beetje gemopper in het jury-circuit dat bijvoorbeeld iemand anders je paard los zou kunnen rijden. Ik zou het bijzonder vinden als dat nog zou helpen. Ik denk dat het nog best moeilijk is om je paard zolang stil te laten staan en dan de ring in te gaan. En natuurlijk, je kan de proef meerdere keren rijden, maar foutjes blijven er altijd.”

Live jureren veel leuker

“Live jureren is natuurlijk veel leuker en je ziet en hoort ook meer zoals de bodem, stemgeluiden, afmetingen en de paardenmond. Ik jureer vijftig Z1 combinaties en ik focus me op het geven van commentaar waar de combinatie iets aan heeft.”

Flink doortypen

“Dat is nog flink doortypen (want dat doe ik met één vinger…). Ik probeer vooral de ruiters en amazones iets mee te geven om weer verder mee te gaan. Ik denk dat de deelnemer het ook zo moet zien. Dat merk ik ook bij mijn eigen leerlingen. Een proef rijden is weer een extra motivatie. En het valt ook nog niet mee na zo’n tijd.”

Andere wereld

“Het blijft een andere wereld… jureren van achter de computer, zoals het hele leven al een jaar anders is dan normaal. Dit is toch weer een stapje naar de normale wereld. We moeten elkaar blijven motiveren en er wat van maken tot alles weer open mag. Een klein voordeel voor mij… ik hoef geen stropdas om!”, zegt Heijstek lachend.

Kritisch

“Als tip zou ik mee willen geven: zorg dat je een goede duidelijke video maakt zodat de jury de proef goed kan beoordelen. Kijk zelf de video ook terug en wees kritisch op jezelf. Ben je zelf tevreden? Stuur hem op!”

