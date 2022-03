Jessica Leijser verkoopt Grand Prix-paard Chacha Time

Jessica Leijser vormt niet langer een combinatie met haar Grand Prix-paard Chacha Time (Painted Black x Goodtimes). De 15-jarige ruin is verkocht als leerpaard. Leijser gaat de nieuwe combinatie begeleiden.

Jessica Leijser kocht Chacha Time destijds als zesjarige. Internationaal kwamen ze in 2015 en 2016 uit in de Lichte Tour. Op achtjarige leeftijd debuteerde de Painted Black-zoon in de nationale Grand Prix. “Ik kocht Chacha toen hij nog weinig kende. Hij werd zes jaar en op zijn achtste reden we Grand Prix, mijn eerste zelf opgeleide Grand Prix-paard! Zo trots dat ik dit heb mogen beleven met hem en nu was het tijd voor een ruiterwissel”, aldus Leijser.

Apart karakter

“Het is een paard met een apart karakter maar als je hem kent doet hij alles voor je. Gelukkig mag ik deze nieuwe combinatie samen gaan begeleiden.”

