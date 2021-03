Jessica Leijser ziet KWPN’er Djambalaya vertrekken

Jessica Leijser heeft afscheid genomen van de 13-jarige merrie Djambalaya (v. Santano). De KWPN'er gaat haar carrière voortzetten in Japan. Leijser was in de Lichte Tour actief met het fokproduct van M.H. Barnhoorn en S. Huisman. De laatste internationale wedstrijd van de combinatie was in oktober in het Poolse Zakrzow. Daar werden ze tweede in de kür op muziek met een score van 74,745%.

Leijser vormt al vele jaren een combinatie met de merrie. Ze bracht de KWPN’er voor het eerst uit in juli 2013 op een wedstrijd voor vijfjarigen in het Franse Vierzon.

Goede herinneringen

De amazone schrijft op Facebook: ”Al die jaren dat ik je heb gehad, hebben we veel meegemaakt samen. Heel veel goede herinneringen, die ik nooit zal vergeten. Je deed alles van de Grand Prix. We hebben voor mijn babypauze Inter II gestart en we wilden eigenlijk dit jaar de Grand Prix doen. Helaas door de corona heb ik die stap niet kunnen maken. Gelukkig heb ik nog een internationale wedstrijd mee kunnen pakken afgelopen oktober in de Lichte Tour. We werden drie keer tweede met scores over de 71%.”

Bron: Horses.nl/Facebook