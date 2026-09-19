Jessica Leijsers Grand Prix-paard Kashmir (11) uit de sport

Ellen Liem
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Jessica Leijsers Grand Prix-paard Kashmir (11) uit de sport featured image
Jessica Leijser met Kashmir. Foto: Lukasz Kowalski
Door Ellen Liem

Er is een einde gekomen aan de sportieve carrière van Kashmir (Glamourdale x Vivaldi) van Jessica Leijser. De amazone leidde haar eigen fokproduct succesvol op tot de internationale Grand Prix maar door een blessure stond de ruin de afgelopen maanden langs de kant. Inmiddels terugkeer in de sport uitgesloten. Leijser hoopt haar elfjarige ruin een pijnvrij pensioen te kunnen geven.


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