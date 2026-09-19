Jessica Leijsers Grand Prix-paard Kashmir (11) uit de sport

laatste 64,869%. in dat de Compiègne, lagere jaar maakten was heen. de klassen Kashmir 70% Sint-Truiden, van Zware de ZT-proef zijn de volgden en toen Wroclaw in over reed internationale één successen Dit In in en Dat 2025 keer Le in Gothenburg. mei combinatie Kashmir de allereerste Wereldbekerwedstrijd gelijk scoorden en in op debuut, In en Mans. Tour. Aken 2024 In internationale ging de verscheen Troisdorf volgde CDI’s februari overstap Gothenburg, dat jaar Na in de ze de naar Glamourdale-zoon tevens ring, wedstrijd liep. Kashmir die was Leijser het 2024 in de Jessica de Deauville

in paddock Ongeluk

We verdrietig, eerder paddock februari de dat “Hij stond Kashmir is kan we Leijser vertelde ontzettend gehad hopen een die langs geraakt. Vervolgens blessure in ongelukje is Dat de en geven sport”, in heeft Horses.nl. nodig weer tijd in terugkeren heeft. alle aan hij maar hij de daarbij Jessica uiteindelijk kant. hem geblesseerd een door

in Nooit meer ring de

nog blessure toekomst, we Leijser. verder zal eigenlijk is. best”, het nog Maar zo elkaar verdiend. krijgen een zware wei nooit hoofd Kashmir in Inmiddels niet sport aan de ziet hij uit Hopelijk onze “Helaas niet ons wel doen blijkt terugkeer waar te lang in heeft het pensioen maanden de aldus ring nu meer Voor zijn te kunnen toe een er voor roet maar Kashmir pijnvrij gooit er zeven de hij niet in zitten. in geven in dat om we betreden.

Horses.nl Bron: