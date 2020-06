Jessica Michel Botton: ‘Geen zorgen over verkoop Haras de Hus’

Xavier Marie wil zijn stoeterij, Haras de Hus, verkopen. Stalamazone Jessica Michel Botton, die meerdere paarden van de Fransman succesvol in de sport uitbrengt, maakt zich echter geen zorgen: "Ik ben al meer dan drie jaar zelfstandig en rijd paarden voor verschillende eigenaren. Met slechts vier paarden onder het zadel bij Haras de Hus, vertegenwoordig ik daar slechts een klein gedeelte van de activiteiten."

Voor de Franse amazone, die onder andere de overleden Don Juan de Hus (Jazz x Krack C) onder het zadel had en recent de getalenteerde Dorian Grey de Hus (Don Juan de Hus x Sandro Hit), kwam de verkoop niet als donderslag bij heldere hemel. “Het was mij al bekend dat Haras de Hus te koop zou komen, dat was geen geheim.”

Olympische Spelen

Michel Botton weet daarnaast dat als Haras de Hus verkocht wordt, dat het geen einde aan de samenwerking met Marie betekenen zal. “We gaan dan door, maar op een andere manier. De heer Marie heeft me al te kennen gegeven dat hij Dorian zal aanhouden met het oog op de Olympische Spelen van 2024 in Parijs. Er is veel vraag naar hem, maar dat is tot nu toe aldoor nog geweigerd.”

Bron: Dressprod