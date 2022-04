Jessica Michel-Botton verwacht tweede kindje

Jessica Michel-Botton en haar man, springruiter Gilles Botton, verwachten in juli hun tweede kindje. De Olympische amazone werd in oktober 2015 voor het eerst moeder, van zoontje Tom.

Michel-Botton ziet door de zwangerschap het WK Jonge Dressuurpaarden dit jaar aan zich voorbij gaan. De Franse amazone nam in 2013 voor het eerst deel aan het prestigieuze evenement, toen met Hermès de Hus (Hotline x Rohdiamant) en de later te vroeg overleden Don Juan de Hus (Jazz x Krack C). Daarna was ze er weer bij in 2018, 2019 en 2021.

Bron: Dressprod/Horses.nl