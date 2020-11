Jessica Poelman koopt GP-paard Chocolate Cookie: ‘Gelijk een enorme klik’

Jessica Poelman heeft een nieuwe troef onder het zadel. Dat is de door Karin Retera gefokte Chocolate Cookie RDP (Johnson x Livingstone). De dertienjarige ruin werd eerder succesvol op het hoogste uitgebracht door Nikki Schaap en Dana van Lierop. "Ik denk dat voor heel veel ruiters de Grand Prix de ultieme droom en voor mij geldt dat ook", vertelt Poelman die dolgelukkig is met haar nieuwe troef.

Jessica Poelman deed met Zamora (Welt Hit II x Vasco) al ervaring op in de Lichte Tour. Daarnaast heeft ze Emilio (Vivaldi x Gribaldi) in het ZZ-Zwaar en traint ze met Enouska (Tuschinski x Havidoff) richting de Subtop. Ervaring in de Zware Tour heeft ze 19-jarige amazone nog niet maar het is de bedoeling dat daar met de aankoop van Chocolate Cookie verandering in komt.

Internationale kant op

“Ik heb hartstikke leuke paarden maar die zijn niet de makkelijkste. Daarom was ik eigenlijk op zoek naar een Lichte Tour- of Grand Prix-paard waar ik veel van kan leren en de internationale kant op kan”, legt Poelman uit die Chocolate Cookie vond via haar trainster Lotje Schoots en haar partner Patrick Berends.

Van beide kanten heel goed

En zo ging Poelman Chocolate Cookie uitproberen bij fokster en eigenaresse Karin Retera. “Dat ging volgens mij van beide kanten heel goed”, zegt Poelman lachend. “Ik reed heel fijn weg met Choco en had gelijk een enorme klik met hem.”

Ultieme droom

De amazone heeft Chocolate Cookie nu twee weken op stal staan en het doel is de Grand Prix U25. “We gaan nu eerst een combinatie worden en elkaar leren kennen. Choco is een een heel fijn paard en de klik is er echt. Dan gaat het makkelijk. Ik denk dat de Grand Prix voor heel veel ruiters de ultieme droom en dat geldt voor mij ook.”

Door en door

Zodra wedstrijden weer mogelijk zijn, gaat de kersverse combinatie van start in de Intermédiaire I en daarna richting de Zware Tour. “Ik denk dat we dan wel een paar keer Inter II gaan starten om het gevoel te krijgen en daarna door naar de U25.” De amazone wordt begeleid door haar vaste trainster Lotje Schoots maar is ook blij met de hulp van Karin Retera. “Vandaag is Karin bij ons op stal geweest en zij kent hem natuurlijk door en door. Dat is ook heel fijn.”

Zó moet het voelen

Verder traint Poelman met Zamora richting de Zware Tour. “Zamora pakt het Zware Tour-werk eigenlijk beter op dan verwacht maar het is niet wow. En dat geeft ook niet. Zij is een heel goed Lichte Tour-paard en ik heb nog twee jaar bij de young riders. Daarnaast zou ik haar graag in de internationale Lichte Tour bij de senioren willen uitbrengen. Bij het uitproberen van Choco hebben we natuurlijk de piaffe en passage meegepakt. Toen dacht ik: zó moet het voelen! Dat doet Choco echt fantastisch en ik ben heel blij met hem.”

Grand Prix-talent

Chocolate Cookie boekte zijn eerste sportieve successen onder Madelon Franke. Zij bracht hem uit in het Z, bij de junioren en de young riders. Daarna was het de beurt aan Nikki Schaap. Zij begonnen in 2015 in het ZZ-Zwaar en stroomden binnen no time door naar de Grand Prix. Op dat niveau lag het grote talent van de Johnson-zoon. Het duo scoorde veelvuldig boven de zeventig procent met als persoonlijk record 75%. Hoge cijfers werden vooral genoteerd voor de piaffe, passage en pirouettes.

U25 onder Dana van Lierop

Doordat Schaap geen carrière in de topsport ambieerde, ging Retera op zoek naar een nieuwe amazone. Die vond ze vorig jaar in Dana van Lierop. Ook deze combinatie was uiterst succesvol en schopte het afgelopen zomer tot eerste reserve voor het Europees kampioenschap U25 in Hongarije.

Bron: Horses.nl