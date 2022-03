Jessica von Bredow-Werndl is zwanger. Het wordt het tweede kindje voor de Olympisch en Europees kampioene en haar echtgenoot Max von Bredow, nadat het paar in 2017 zoontje Moritz kreeg.

De Duitse topamazone kondigde het nieuws aan op social media is dolgelukkig met haar zwangerschap. “Ik ben zo dankbaar voor het tweede wonder dat in mij mag ontstaan.”

Bron: Horses.nl