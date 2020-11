Jessica von Bredow-Werndl heeft geïnvesteerd in de vijfjarige Got It (Grand Galaxy Win x Don Schufro). De amazone heeft de DWB-goedgekeurde hengst aangeschaft bij Helgstrand Dressage.

Got It werd in maart 2018 aangewezen bij het DWB en liep in juni dat jaar naar 858,0 punten in de Deense verrichtingstest, waarmee hij één van de opvallendste hengsten was. In maart van het jaar daarop werd hij definitief goedgekeurd bij het DWB.

Bron: Ridehesten/Horses.nl