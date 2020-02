Jessica von Bredow-Werndl: ‘Op een gegeven moment dacht ik aan stoppen met rijden’

Jessica von Bredow-Werndl behoort tot één van de beste tien dressuurruiters en -amazones ter wereld, maar de amazone dacht er nog geen tien jaar geleden over om te stoppen met rijden. Na een succesvolle periode bij de jeugd bleken haar paarden niet goed genoeg voor het Grand Prix-werk en alles werd verkocht. "Dat was begin van een hele lange, moeilijke periode", vertelt de Duitse aan Dressage News.

Met Bonito (Baryschnikov x Pikör) werd Von Bredow-Werndl Europees kampioen bij de young riders in 2004, maar het lukte de jonge amazone niet om de aansluiting naar de Grand Prix te vinden. Na de verkoop van haar paarden werden er enkele jonge paarden aangeschaft, waaronder haar huidige Grand Prix-paard Zaïre-E (Son de Niro x Jazz). Toch ervoer ze de periode als niet makkelijk. “We waren teleurgesteld omdat we geen paarden hadden en geen succes. Zelfs niet met de jonge paarden.”

Minst succesvolle jaren

“We vonden de ‘volgende generatie’ niet op tijd. We wisten het gewoon niet. Toch is het achteraf een heel belangrijke tijd geweest, omdat we toen hebben geleerd hoe we jonge paarden moesten opbouwen.” Niet lang daarna vroeg Von Bredow-Werndl topamazone Isabell Werth om hulp. “Dat zijn de minst succesvolle jaren geweest die ik ooit heb gehad. Niet vanwege Isabell, maar vanwege het feit dat we geen paarden hadden. Toch heb ik daar heel veel geleerd, alleen al door te kijken.”

De juiste vragen

Rond haar vijfentwintigste levensjaar dacht de amazone erover om te stoppen met rijden. In die tijd leerde ze coach Holger Fischer kennen. Fischer stelde haar de juiste vragen en Von Bredow-Werndl kwam tot de conclusie dat ze niets liever deed dan rijden. Ze stopte met werken in de sportschool van haar ouders en besloot zich de vijf jaar daarna volledig op de paardensport te richten.

Medaillekandidaat

Unee BB (Gribaldi x Dageraad) kwam bij Von Bredow-Wernd onder het zadel en samen groeiden ze door naar de topsport, met onder andere driemaal brons in de FEI Wereldbekerfinale. Ze omschrijft hem als de beste, maar een moeilijke leraar. “Hij was weinig gemotiveerd toen ik hem kreeg, dus dankzij hem heb ik op de juiste manier geleerd een paard te motiveren.” Het harde werken wierp zijn vruchten af en inmiddels behoort de amazone met TSF Dalera BB (Easy Game x Handryk) tot één van de medaillekandidaten voor de Olympische Spelen in Tokyo.

