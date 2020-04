Jil-Marielle Becks: ‘Waanzinnig blij dat we op het platteland wonen’

Jil-Marielle Becks is met de door haar vader gefokte Damon Hill-nazaten uiterst succesvol in de internationale sport. Met Damon's Satelite (mv. Rubin Royal) komt de 22-jarige amazone uit in de senioren Grand Prix en met zijn volle zus Damon's Delorange in de Grand Prix U25. Hoe ziet Becks' leven eruit in deze corona-tijd?

“In onze kleine gemeente Ottmarsbocholt bij Senden vonden in februari de Duitse corona-gevallen plaats. Daarom ben ik media maart ook al niet meer het het CDI in Dortmund gegaan. Ondertussen is de situatie hier weer gestabiliseerd en we zijn op onze boerderij nog steeds fit en gezond. We leven echt een teruggetrokken leven, gaan zo weinig mogelijk naar de winkel en hebben slechts één medewerker op de boerderij. De rest doen we zelf met de familie”, vertelt Jil-Marielle Becks aan Dressursport Deutschland.

Fokkerij

“Dat werkt in principe goed en we kunnen ons dagelijks leven redelijk normaal leiden. Ik geef mijn paarden beweging, geeft aandacht aan de jongere en verheug me op de twee volgende veulens die we verwachten. Eén veulen is al geboren, een vosmerrie van Backround uit een Damon Hill-merrie. Ik heb na drie jaar pauze ook weer een ponymerrie dragend en kijk heel erg uit naar dit veulen”, vervolgt Becks die haar sporen in de ponyfokkerij al eerder verdiende. Haar eerste eigen fokproduct was de droompony HBS Golden Mylight (v. Golden West). Deze reed ze op de Bundeschampionate van 2018 naar de titel bij de driejarige merries en ruinen.

Moeilijk voor iedereen

“Op dit moment ben ik waanzinnig blij dat we op het platteland wonen. Deze tijden zijn moeilijk voor iedereen. Maar wat als ik nu in een stad woonde en er niet echt uit zou kunnen? Voor deze mensen is het veel moeilijker dan voor ons.”

Bron: DressursportDeutschland/Horses.nl