Jill Huijbregts’ Grand Prix-paard Zamacho met pensioen

Lymfomen (lymfeklierkanker) hebben een einde gemaakt aan de sportcarrière van Zamacho Z (Rousseau x Rossini). De vijftienjarige ruin draaide met zijn amazone Jill Huijbregts succesvol mee in de U25 en de Grand Prix. In haar videoblog laat Huijbregts weten dat de ruin een half jaar geleden allemaal bulten kreeg, maar dat de behandeling daarvan nu wordt gestaakt.

Huijbregts kreeg Zamacho Z op driejarige leeftijd onder het zadel en leidde de ruin zelf op tot het hoogste niveau. In 2013 maakte de amazone haar internationale young riders-debuut met de Rousseau-zoon en stapte anderhalf jaar later over naar de U25. Daarin behaalde het duo overwinningen in München-Riem, Roosendaal, Lier en Le Mans.

Bron: Horses.nl