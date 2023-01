Jill Irvings internationale Grand Prix-paard Arthur naar jeugdamazone

De Canadese jeugdamazone Brooke Mancusi is de nieuwe amazone van de achttienjarige Arthur (Jazz x Contango). De door wijlen Huub van Helvoirt gefokte KWPN'er was met Ashley Holzer en Jill Irving actief op internationaal Grand Prix-niveau.

Van Helvoirt fokte Arthur uit Olympia-W (mv. Amor), ook de moeder van de internationale Grand Prix-paarden Wilton (Anna Buffini) en Zorro (Sabine Tesch), twee volle broers van Arthur. Ook tekende Olympia-W voor het moederschap van de internationale Lichte Tour-merrie Gentle D (v. Zhivago).

Via Van Lanen naar Canada

Arthur werd op Nederlandse bodem uitgebracht door Chantal van Lanen. De combinatie was succesvol tot en met de Lichte Tour. Eind 2014 verkocht Van Lanen de donkerbruine ruin naar Canada. Een dik jaar later maakte hij zijn internationale Grand Prix-debuut met Ashley Holzer, maar na drie internationale starts nam Holzers leerlinge Jill Irving de teugels over. Eén van hun grootste successen was het winnen van de Grand Prix (72,345%) en de Spécial (70,191%) op CDI3* Ottawa in 2019.

U25-amazone

Inmiddels heeft de 21-jarige Brooke Mancusi de teugels van Arthur overgenomen. De amazone was actief bij de young riders en wil dit jaar haar Grand Prix U25-debuut maken.

