Joanna Robinson koopt Platinum Stables

De veelbesproken Platinum Stables in het Brabantse Riel heeft een nieuwe eigenaar. Dat is de Finse Grand Prix-amazone Joanna Robinson. Zij gaat daar met haar gezin wonen en zich richten op het trainen van dressuurpaarden.

Nadat de laatste Platinum-paarden in april 2019 werden verkocht aan Rom Vermunt en Harld Bruinier, ging de stal later dat jaar van de hand. Platinum Stables, eerder in eigendom van Titian Wilaras, werd eind 2019 gekocht door drie Nederlandse investeerders en is nu dus doorverkocht aan Joanna Robinson.

Internationale successen

De 31-jarige Joanna Robinson komt sinds 2018 uit in de internationale sport. In dat jaar reed ze Fred the Red (Franziskus x Florestan) op het WK voor jonge dressuurpaarden in Ermelo. Een jaar later debuteerde ze met Riccardo L (Rheingau x Larome) in de internationale Grand Prix. Na louter top drie-klasseringen met San Coco Di Amore (San Amour x Cheenook) volgde met deze Oldenburger vorig jaar in Cascais het debuut in de koningsklasse.

Bron: Horses.nl