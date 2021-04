Johanna Klippert verlaat Holkenbrink voor Hof Borgmann

Na tien succesvolle jaren bij Hengststation Holkenbrink gaat de Duitse dressuuramazone Johanna Klippert een nieuwe uitdaging aan als stalamazone bij Hof Borgmann. In haar periode bij Holkenbrink won Klippert in 2012 het Bundeschampionat met Franziskus (Fidertanz I x Alabaster).

Klippert werd daarnaast twee keer reservekampioen op het prestigieuze kampioenschap in Warendorf: in 2014 met Hollister (Hotline x Don Frederico) en twee jaar geleden met Fashion in Black (For Romance I x Lauries Crusador xx). De amazone vertelt aan Eurodressage: “Nu wil ik graag wat nieuws proberen. Op de stal van Stephan Borgmann zijn veel succesvolle paarden gefokt en hij heeft zijn eigen veilingen. Ik ben verrast en ben blij om iets nieuws te proberen.”

Succesvolle fokkerij

Uit de stallen van de familie Borgmann komen meerdere internationale dressuurpaarden en goedgekeurde dekhengsten. Daartoe behoren onder andere Steffen Peters’ voormalige topper Floriano (v. Florestan I), Eichendorff,van Victoria Max-Theurer, de Siegerhengst van de Westfaalse hengstenkeuring in 2006, Estobar NRW (v. Ehrentusch) en zijn zoon Equitaris. Ook About You, die in 2020 voor 1,65 miljoen werd aangeschaft door RS2 Dressage, komt uit de stallen van Borgmann.

Bron: Eurodressage/Horses.nl