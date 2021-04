John Tijssen weer terug naar Nederland

Na ruim drie jaar op de Begijnhoeve in België zijn John Tijssen en zijn partner Rob van Rijthoven terug op Nederlandse bodem. De Grand Prix-ruiter, in 2008 winnaar van de Pavo Cup in het zadel van KWPN-hengst Zuidenwind, runt zijn bedrijf nu vanaf Pensionstal De Watertoren in Hardinxveld-Giessendam.