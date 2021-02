Jonna Schelstraete’s Grand Charmeur verkocht: ‘Het is heel dubbel’

Familie Schelstraete heeft afscheid genomen van Grand-Charmeur (Apache x Cocktail) die ze in gedeeld eigendom hadden met Ad Valk. Jonna Schelstraete leidde Grand-Charmeur vanaf zijn vierde uiterst succesvol op naar de Zware Tour en daarnaast liep hij onder dochter Micky bovenaan mee bij de junioren. De tienjarige ruin is verkocht aan een klant van de Amerikaanse amazone Katherine Bateson-Chandler en gaat zijn carrière voorzetten in Amerika.

Onder Jonna Schelstreate bouwde Grand-Charmeur een lange erelijst op. Zo werd het duo reservekampioen in de Subli competitie en als zesjarige maakte de Apache-zoon in Compiègne een succesvol internationaal debuut bij de jonge paarden.

Subtop en internationaal

In de Subtop was er onder andere de titel op de KNHS Indoorkampioenschappen van 2018 in het ZZ-Zwaar. Vervolgens ging het succes verder in de Lichte Tour met scores boven de 74 procent. In 2018 bracht Schelstraete Grand-Charmeur twee keer internationaal uit. Zowel in Waregem als in Le Mans eindigden ze toen in alle drie de proeven (Prix St. Georges, Intermédiaire I en kür) in de top drie.

Beurt aan Micky

Daarna was het de beurt aan Micky Schelstraete. Zij reed Grand-Charmeur bij de junioren naar talloze hoge klasseringen. Daaronder brons op het NK Dressuur van 2019 en in datzelfde jaar de tweede plaats in de finale van de KNHS-Greenpoint Kostendrukkers Cup. Internationaal waren er overwinningen in Lier, Waregem en als hoogtepunt Aken waar het duo met dikke 70%-plusscores alle drie de proeven won.

Zware Tour

Naast Micky zat ook Jonna geregeld in het zadel van Grand-Charmeur om hem verder op te leiden naar de Grand Prix. De combinatie kwam vorig jaar september twee keer hors concours aan de start in de Intermédiaire II met scores van 70%. Doordat vervolgens de wedstrijden door corona werden stilgelegd, zat de overstap naar de Grand Prix er niet meer in.

Heel dubbel

“De verkoop is heel dubbel en we gaan hem ontzettend missen. Maar hij kan het niet beter krijgen”, vertelt Schelstraete die eerder al Alcazar (Contango x Ferro) aan Katherine Bateson-Chandler verkocht. “Ik weet dat Katherine er alles aan doet om hem gelukkig te houden. Chammie heeft een topmentaliteit en gaat met haar vast nog heel veel mooie dingen doen.”

EK-reserve

Vorig jaar was Micky met Grand-Charmeur aangewezen als eerste reserve voor het EK in Hongarije maar trok zich toen terug. “Eigenlijk was hij afgelopen zomer al verkocht en daarom moest Micky hem terugtrekken als reserve. Maar de sponsor van die koper trok zich op het laatste moment terug”, legt Schelstraete uit.

Testruiter

“We zijn heel blij dat we de afgelopen maanden met Katherine deze aankoop rond hebben kunnen maken.” Voor die aankoop is de Amerikaanse amazone echter niet overgekomen naar Nederland om Grand-Charmeur uit te proberen. “Katherine wilde graag zelf komen maar dat ging door corona niet. Hij is uitgeprobeerd door een vriendin van haar als testruiter en dat ging heel goed.”

Nieuwe stallen

Voor de verkoop overwoog Schelstraete om mede-eigenaar Ad Valk uit te kopen maar besloot uiteindelijk om dat niet te doen. “De gedachte was dat Micky dan verder kon met Chammie en met hem alle klassen kon doorlopen. Maar wij zijn momenteel ook een stal aan het bouwen en het kan niet allemaal.” In Gemonde worden achttien nieuwe stallen gebouwd en dat betekent dat er straks ruimte is voor 29 paarden. “Die hoeven niet allemaal vol maar het is wel leuk om er weer wat bij te hebben en hopelijk een opvolger voor Chammie.”

Vertrouwen in Luc

Daarbij heeft de amazone het volste vertrouwen in haar echtgenoot Luc Schelstraete. “Het lukt Luc eigenlijk altijd weer om een heel goed paard te vinden waar we mee verder kunnen. Hij heeft echt een heel goede kijk op wat een goed paard is. Zo zag hij bijvoorbeeld ook binnen een minuut van een video dat Buriel een heel goed paard was en we hem aan moesten kopen.”

Online proeven proberen

Voor de sport heeft Jonna op dit moment de zesjarige ruin Kavallo (Desperado x Apache) en de zevenjarige merrie Jartoga (Dream Boy x Scandic). “Ze zijn totaal verschillend maar ik denk dat ze beide heel veel kwaliteit hebben. Kavallo zou nu Z1 of Z2 kunnen lopen en misschien ga ik dat na 1 maart met het online proeven rijden eens proberen. En als de wedstrijden weer beginnen heb ik Jartoga wellicht klaar voor de Lichte Tour. De Subtop vind ik toch het leukst en hopelijk kunnen we dan ook internationaal op pad.”

Hengst met Van Uytert

Verder heeft Schelstraete sinds kort een driejarige hengst op stal. Deze Night Star (In Style x Scandic) heeft ze in gedeeld eigendom met Joop van Uytert. “Hij ging er op de eerste bezichtiging uit maar laat aan de longe zoveel schakelvermogen en houding zien. Het is een sterke, stoere knol en kan heel goed lopen. We gaan hem van het voorjaar zadelmak laten maken en hebben er hele goede hoop op.”

Opvolging Micky

Micky heeft de beschikking over de veertienjarige KWPN-hengst Cachet L (Jazz x Ferro). “Cachet is naast de Pavo Cup, de hengstencompetitie en het WK voor jonge paarden nog nooit in de reguliere wedstrijden uitgebracht maar is ongeveer op Lichte Tour-niveau en kan makkelijk junioren lopen. Voor Micky is het wel lekker om er nog eentje naast te hebben als opvolger voor Chammie, daar zijn we naar op zoek.”

