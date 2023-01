Jonny Hilberath: ‘Ruiters die met stang-en-trens rijden zijn geen slechterikken’

In een interview met Dressursport-Deutschland gaat Jonny Hilberath, naast Monica Theodorescu trainer van de Duitse dressuurploeg, in op de discussie of het rijden op trens op het hoogste niveau toegestaan zou moeten worden in plaats van de nu verplichte optoming met stang en trens. "Ik maak me er constant zorgen over dat de stang als dwangmiddel wordt gepresenteerd."

“De discussie over dit onderwerp wordt volledig verkeerd ingestoken. De discussie over stang en trens wordt één op één verbonden met het welzijn van het paard. Er is niets mis met het loslaten van de stang-en-trens-verplichting, maar zolang de stang als ‘martelmateriaal’ wordt de discussie met het verkeerde uitgangspunt gevoerd. Velen zouden graag de keuze hebben maar het gaat niet om het welzijn van het paard maar om de gedachte dat het paard zich prettiger voelt met een trens of stang en trens”, aldus Hilberath.

Verkeerd daglicht

“En je kan je voorstellen hoe een paar ruiters die met stang-en-trens rijden in een veld van vijftien ruiters zullen worden bekeken. Dat vind ik jammer en dat moeten we beter bespreken. Het mag duidelijk zijn dat het rijden met stang en trens het perfectioneren van de rijkunst en de zelfhouding van het paard betekent. Het rijden met stang en trens wordt op dit moment in een totaal verkeerd daglicht gesteld.”

Goede en slechterik

“Als je als jury goed kijkt, is het rijden met stang en trens een toets en vereist het een volledig uitgebalanceerde en onafhankelijke zit. Het is niet zo dat we nooit een proef op trens moeten willen rijden, maar als de ruiter met trens de goede is en degene die met stang en trens rijdt de slechterik, dan is dat een totaal verkeerde benadering.”

Bron: Dressursport Deutschland