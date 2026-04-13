Jorg van Os en Lars van Lakwijk bundelen krachten in Oosteind

Per 1 april 2026 slaan Jorg van Os en Lars van Lakwijk de handen ineen. Onder de naam Van Os – Van Lakwijk Sporthorses bundelen zij hun krachten op hun nieuwe locatie in Oosteind, waar zij zich gezamenlijk gaan richten op de verdere ontwikkeling van jonge sportpaarden.

Jorg van Os heeft zich in de afgelopen jaren gespecialiseerd in het keuringsklaar maken van merries en hengsten en heeft daarin een sterke reputatie opgebouwd. Lars van Lakwijk is al ruim zes jaar een vaste waarde binnen het team en kent de werkwijze door en door. Met deze samenwerking zetten zij een volgende stap in het africhten en opleiden van jonge paarden, met als doel hen optimaal voor te bereiden op keuringen én een duurzame toekomst in de sport.

“We kijken er enorm naar uit om dit samen verder op te bouwen en deze nieuwe stap met jullie te delen.”

