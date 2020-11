Joyce Heuitink krijgt functie in FEI Para Equestrian Committee

Joyce Heuitink is tijdens een online FEI Board Meeting benoemd in het FEI Para Dressage Committee. Heuitink is in deze functie de opvolgster van internationaal jurylid Hanneke Gerritsen.

De benoeming van Joyce Heuitink is voor de periode tot en met 2024. Heuitink werd in 2013 benoemd als KNHS bondscoach Paradressuur en wist in die jaren haar TeamNL ruiters te begeleiden naar vele internationale medailles.

Bijdragen aan ontwikkeling

Heuitink laat weten heel blij te zijn met haar benoeming. “Ik kijk er naar uit om de komende vier jaar te kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van de paradressuur op FEI niveau”, vertelt ze.

Bron: KNHS