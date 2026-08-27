Joyce van Rooijen-Heuitink ernstig geblesseerd na val van paard

Ellen Liem
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Joyce van Rooijen-Heuitink, hier met Gaudi Vita. Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Ellen Liem

Joyce van Rooijen-Heuitink, die onlangs tot groot genoegen van vele dressuurliefhebbers haar rentree maakte als tv-commentator en voor de NOS de proeven op het WK in Aken van commentaar voorzag, is kort daarna ernstig ten val gekomen. Daarbij heeft de Grand Prix-amazone en voormalig bondscoach meerdere botbreuken opgelopen.

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