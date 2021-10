Juan Matute Guimón stuurt Don Diego met pensioen

Er is een einde gekomen aan de sportieve carrière van Don Diego (Don Frederico x Wolkenstein II). De achttienjarige Hannoveraan werd door Juan Matute Guimón op internationaal Grand Prix-niveau uitgebracht. Ze begonnen hun carrière bij de junioren en vertegenwoordigden hun thuisland onder andere op de Europese kampioenschappen voor junioren in Bern en Compiègne en het EK U25 in Hagen.

Na een succesvolle periode bij de jeugd stroomden Matute Guimón en Don Diego door naar de senioren Grand Prix. Hoogtepunten zijn onder andere de tweede plaats in de Grand Prix kür op CDI5* Doha, een tweede plaats in de wereldbeker-kür in Wellington en een derde plaats in de CDI5*-kür in Wellington.

Afgelopen weekend liep Don Diego zijn laatste (internationale) wedstrijd op CDI4* Madrid. Daar liep hij in de in de kür naar een vierde plaats met 71,710%.

Bron: Horses.nl/Dressprod