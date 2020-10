Juan Matute Guimón terug in de ring

Afgelopen weekend maakte Juan Matute Guimón - slechts vijf (!) maanden na een ernstige hersenbloeding - zijn rentree tussen de witte hekjes. De Spaanse ruiter bracht twee paarden aan start op het Spaans kampioenschap. Met Quantico Ymas (Fighting Hit x Constant) werd hij vijfde in de afsluitende Kür op muziek.

“We zijn weer terug! Het was een heel emotioneel weekend. Het raakt me diep het respect en de liefde van het publiek zo te ervaren. Zoals mijn vader altijd tegen me zegt: ‘Keep working with passion and make it happen’. We zijn weer op de goede weg”, schrijft de ruiter enthousiast op Instagram.

Kunstmatig coma

Het Spaanse toptalent raakte begin mei van dit jaar bewusteloos na het rijden van het paard. Hij was ingestort met ernstige hersenbloedingen. Na twee hersenoperaties werd hij in kunstmatig coma gehouden. Op 23 mei vertoonde hij de eerste tekenen van bewustzijn en op 14 juni mocht hij de IC verlaten.

