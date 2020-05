Juan Matute Guimon toont lichte verbetering maar blijft in coma

Juan Matute Guimon vecht al negen dagen voor zijn leven en laat inmiddels lichte verbetering zien. Ondanks dat wordt de 22-jarige Spaanse Grand Prix-ruiter nog steeds in een kunstmatige coma gehouden. Dat is langer dan de week die aanvankelijk werd ingeschat.

Guimon werd vorige week dinsdag na het rijden onwel en raakte daarna bewusteloos. Hij werd per helikopter overgebracht naar het ziekenhuis en bleek ernstige bloedingen in de hersenen te hebben op zeer moeilijk bereikbare plekken. Nadat Guimon goed reageerde op de eerste operatie werd al snel duidelijk dat er nog een tweede operatie nodig was, omdat hij een aangeboren afwijking in de hersenen heeft.

Honderd procent geslaagd

Daarvoor werd Guimon vrijdag naar een privékliniek gebracht, die gespecialiseerd is in hersenneurochirurgie. Daar onderging hij zaterdag een zeven uur durende operatie die volgens zijn familie honderd procent geslaagd was.

Lange strijd

Op woensdag 13 mei waren de waarden van Juan Matute Guimon volgens zijn vader stabieler dan de dag daarvoor. Verder was het was afwachten op de scan van donderdagochtend om de vooruitgang bevestigen. “Ze willen hem wat langer in coma houden, wat goed is voor zijn hersenen om te rusten en te herstellen”, vertelt Matute senior aan Eurodressage. “Het is een lange strijd en we blijven sterk.”

Bron: Eurodressage

