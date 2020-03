Judith van der Zande na ernstige val: ‘Omscholing naar dressuur uitdagend’

Door een miscommunicatie met Cocominka EST (Cassini Boy Junior x Sandro Boy Junior) kwam Judith van der Zande in de finale van het Bundeschampionat van 2016 in Warendorf ernstig ten val. Die val veroorzaakte een hersenbloeding waardoor functies uitvielen. De amazone lag 24 uur in coma en daarna volgde een lange revalidatie. Inmiddels zit Van der Zande weer te paard en wordt in haar training bijgestaan door de DVB Foundation.

“Het was een val met grote gevolgen. Ik had een ernstige hersenbloeding met een verlamming aan mijn gehele linker zijde, een visus probleem en nog wat andere kwaaltjes, vertelt Judith van der Zande. “Het rijden helpt mij mijn aansturing in mijn linker kant te stimuleren waardoor ik nog steeds herstel merk.”

Extra uitdaging

“Ik ben DVB Foundation dan ook heel dankbaar dat ik steun krijg bij mijn lessen bij Doreen Proos met mijn paard Halifax alias Snacks (Eldorado x Voltaire). Heel interessant om mijn invloed op mijn paard en andersom te analyseren en te ervaren. Het is voor ons beiden een omscholing naar dressuur dus extra uitdagend.”

Krabbelen en hectisch

“In de eerste les hebben we voornamelijk het ritmisch rijden opgepakt. Snacks heeft de neiging om te gaan krabbelen en daardoor wordt het geheel ook vrij hectisch. Door meer op ritme en tact te rijden kregen we beiden meer rust waardoor ik stiller en nauwkeuriger kan zijn in mijn rijden, en Snacks maakt zijn passen af.”

Kleinere hulpen

“Mijn hulpen met mijn linker kant gaan het soms nog moeizaam waardoor ik overcompenseer. Hierdoor snapt Snacks soms niet wat ik vraag. Doreen kwam er achter dat ik vaak veel te veel hulpen geef bij een oefening en Snacks het dan niet meer weet. Ik moet dus minder doen en kleinere hulpen geven. In galop kan ik veel meer controle en stabiliteit in mijn linker arm krijgen als ik meer terug zit. Door recht te zitten kan ik mijn schouder ontspannen en blijft mijn arm stiller.”

Doorbraak in zijgangen

“Naast werken aan een stabiele nageeflijkheid was er een doorbraak in de zijgangen. Ik blijk met mijn linkerbeen de schouderbinnenwaards goed in te zetten, maar houd vervolgens die hulp te lang aan. Ik moet er dus aan denken deze in te zetten en weer te doseren. Nu gaat het alweer een stuk beter. Zo gaaf te merken dat mijn paard mij zo goed laat merken wat ik te veel, te weinig of verkeerd doe. Daar kan geen fysio tegen op”, zegt Van der Zande. “Ook fijn dat ik sinds kort een dressuurzadel heb. Nu is mijn zitten alweer een stuk makkelijker.”

Bron: DVB Foundation/Horses.nl