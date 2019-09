Judy de Winter vindt in Jeroen Bakker nieuwe stalruiter

Nadat Dominique Filion anderhalve maand geleden de stallen van Judy de Winter verliet om voor zichzelf te beginnen, zat De Winter zonder stalruiter. In die periode trainde ze haar paarden zelf thuis door. Met de komst van nieuwe stalruiter Jeroen Bakker is daar nu een eind aan gekomen. Hoewel Bakker op dit moment nog niet op de KWPN-hengst Four Legends KS (Wynton x Ferro) heeft gezeten, zit dat wel in de planning.

Ondanks haar vertrek bij Judy de Winter was het de bedoeling dat Dominique Filion Four Legends in Strijen zou blijven doorrijden. “Dominique heeft aangegeven dat ze dat niet gaat redden qua afstand. Dat is heel jammer en wat betreft Four Legends ligt de lat ook best hoog.”

Flink aantal ruiters

Daarmee doelt De Winter op het aantal ruiters dat de inmiddels negenjarige KWPN-hengst heeft gehad. Na Dinja van Liere was dat Marieke van der Putten en nadat de hengst in 2016 op de EDS-veiling voor 605.000 euro werd verkocht aan Vincent Chen kwam hij bij De Winter op stal en nam Philip van Ommen de teugels over. Die combinatie duurde niet lang. Vervolgens reed Stephanie Kooijman de hengst en daarna was het de eer aan Roos van Schaick. Met de komst van Dominique Filion in oktober 2018 in Strijen kreeg zij ook Four Legends onder het zadel. Die combinatie was praktisch onoverwinnelijk in de Subtop, eerst in het ZZ-Zwaar en daarna in de Lichte Tour.

Hoe verder?

Het vertrek van Filion viel De Winter zwaar. “Na Dominique dacht ik: hoe moet het nu verder? Zij heeft van de ruwe schetsen wat moois gemaakt. Dat is iets wat je niet gauw vind. Ik zoek iemand die ook zelfstandig kan trainen en africhten en via via kwam in contact met Jeroen. Jeroen heeft van meerdere profs veel geleerd en is heel handig. Hij rijdt keurig en op een zachte manier. Ik ben er heel blij mee en hoop dat het een héle lange tijd gaat duren.”

Opboxen tegen vorige ruiters

“In eerste instantie is Jeroen niet gekomen voor Four Legends maar die kans zit er wel in. Hij heeft nog niet echt een hele grote naam en gelukkig niet het gevoel dat hij iets hoog moet houden en dat hij tegen een vorige ruiter moet opboxen. Hij is heel openminded. Dat geeft rust”, vertelt De Winter over haar nieuwe stalruiter die eerder al meerdere paarden in de Lichte Tour uitbracht. Bakker trainde ook op regelmatige basis combinaties in China maar heeft daar met oog op zijn nieuwe uitdaging nu een punt achter gezet.

Beetje experimenteren

Bakker rijdt nu een week bij De Winter en verkeert momenteel nog in de verkenningsfase. “We hebben er een flink aantal staan en Jeroen rijdt dagelijks weer andere paarden. Het duurt nog wel even tot dat hij ze allemaal gereden heeft. Wat dat betreft is het nog een beetje experimenteren. We gaan kijken welke passen om langer aan te houden en in de sport uit te brengen en daarnaast rustig aan ook met Four Legends beginnen.”

Bron: Horses.nl