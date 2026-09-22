Judy Harvey ontvangt prestigieuze Linda Whetstone Memorial Trophy

Judy Harvey heeft op de Britse Kampioenschappen van dit jaar de hoogste onderscheiding van British Dressage ontvangen: de Linda Whetstone Memorial Trophy. De prestigieuze prijs wordt jaarlijks uitgereikt aan personen die gedurende hun carrière een uitzonderlijke bijdrage hebben geleverd aan de dressuursport.
Linda postuum Jennie Clarke. viel Stephen voor aan aan eerst De 2022 en David Daarna Loriston-Clarke, uitgereikt Trophy die Kidd deel aan Jane eer ten het Memorial Whetstone Trott. in werd
ze Als decennia al als is verschillende ruim Harvey actief List 1-jurylid. heeft Prix-niveau. vervuld rollen trainer en Britse trainer is als tot die actief begeleidde anderen in en Harvey Charlotte Grand amazone, de vier tijd jurylid, dressuursport selecteur. in Judy onder Dujardin daarnaast op
jaar ze In dienst: successen 43 van International ze liefst is die een de de rij staat behaalden. teammedaille Senior bij ze 2018 zeven bij kwam amazone een periode telkens kampioenschappen rol Kampioenschappen. Ook heeft indrukwekkende op Britse start op daarnaast Britse van belangrijke de als British van die de een Sinds aan Dressage Selector en maar speelde teams, laatste Director Dressage. de internationale Harvey
neemt Harvey afscheid bestuursfunctie British jaar Dressage. Dit haar bij van
Bron: Dressage Horses.nl/British
Premium artikel
Premium-artikelen (en HorsesTV-uitzendingen) zijn alleen toegankelijk voor Horses Premium-leden.
Verder lezen?
Voor 7,50 per maand heb jij ook onbeperkt toegang tot alle Premium-berichten en HorsesTV-uitzendingen op Horses.nl. Meld je aan via onderstaande button.
Meld je aan voor Horses Premium (7,50 per maand)
Ben je al abonnee?
Dan kun je natuurlijk de Premium-berichten bekijken! Daarvoor dien je wel ingelogd te zijn op Horses.nl. Log hier in. Heb je een abonnement op de Paardenkrant? Dan kun je door in te loggen gratis de Horses Premium-berichten lezen.
Wil je naast de Premium-berichten ook de digitale Paardenkrant lezen? Neem dan een abonnement op de Paardenkrant.