Judy Harvey ontvangt prestigieuze Linda Whetstone Memorial Trophy

Savannah Pieters
Judy Harvey ontvangt prestigieuze Linda Whetstone Memorial Trophy featured image
Foto: Charles Mann / www.arnd.nl
Door Savannah Pieters

Judy Harvey heeft op de Britse Kampioenschappen van dit jaar de hoogste onderscheiding van British Dressage ontvangen: de Linda Whetstone Memorial Trophy. De prestigieuze prijs wordt jaarlijks uitgereikt aan personen die gedurende hun carrière een uitzonderlijke bijdrage hebben geleverd aan de dressuursport.


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