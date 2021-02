Judy Reynolds en 19-jarige Vancouver K opnieuw in Iers A-kader

Judy Reynolds en de door G.M. Korver uit Harmelen gefokte Vancouver K (Jazz x Ferro) zijn wederom opgenomen in het Iers A-kader. Reynolds en de negentienjarige KWPN'er vormen al jarenlang de beste Ierse combinatie. Naast Reynolds en Vancouver K zijn vijf combinaties opgenomen in het kader.

Door het coronavirus vinden de kadertrainingen met Johann Hinnemann de komende tijd plaats via Pixio en Zoom. De kaderleden krijgen wekelijks trainingen van de Duitse trainer. Voor de combinaties die woonachtig zijn in de buurt van Greenogue vinden de trainingen via Pixio plaats op het National Training Centre. De andere combinaties ontvangen trainingen via Zoom.

Het A-kader bestaat uit:

Dane Rawlins met Espoire (Ehrenmann x Krack C)

Heike Holstein met Sambuca (Samarant x Limmerick)

Judy Reynolds met Vancouver K (Jazz x Ferro)

Anna Merveldt met Esporim (Pagao x Quiaz)

Kate Dwyer met Snowdon Faberge (v. Foxcourt Fabelhaft)

Carolyn Mellor met Gouverneur M (Voice x Jacardo)

Bron: Eurodressage