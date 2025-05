Judy Reynolds’ For Fun verder als leerpaard

Judy Reynolds heeft haar internationale Grand Prix-paard For Fun (Fürstenball x Maizauber) verkocht. De veertienjarige ruin vervolgt zijn carrière als leerpaard onder het zadel van de Zwitserse young riders-amazone Emma Grandits.

Judy Reynolds bracht For Fun in 2022 voor het eerst op internationaal Grand Prix-niveau aan de start. De eerste twee jaar reed de Ierse amazone hem fanatiek in de wedstrijdsport, maar in 2024 kwamen ze alleen op CDI Exloo in actie. De ruin behaalde op CDI’s voornamelijk scores tussen de 66 en 68%.

Emma Grandits, die bij de jeugd al meerdere EK’s reed, hoopt met For Fun de overstap naar de U25 Grand Prix te kunnen maken.

Bron: Eurodressage