Julia Groenhart na zwaar ongeval weer te paard

Julia Groenhart liep vorig jaar augustus een ernstig ongeval op. De amazone werd bij het uitmesten uit de cabine van de shovel gelanceerd en kwam er onder terecht. Ze was dermate ernstig gewond dat ze gereanimeerd moest worden en hield aan het ongeluk meerdere botbreuken en een hersenbloeding over. De revalidatie zou negen maanden tot een jaar gaan duren maar nu is er - sneller dan verwacht - goed nieuws voor Groenhart: ze zit weer te paard.