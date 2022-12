Jurylid Ineke Jansen promoveert naar hoogste niveau

De FEI heeft bekend gemaakt dat het Nederlandse internationale para-dressuurjurylid Ineke Jansen is gepromoveerd naar Level 4 jurylid, het hoogste niveau in de para-dressuur. Jansen is nationaal Lichte Tour-jurylid en jureert al vanaf 2008 in de para-dressuursport.

Ineke Jansen raakte betrokken bij de para-dressuur tijdens het Dutch Open in Helvoirt in 2004. “Ik vond het zo mooi wat daar gebeurde, hoe de para-ruiters de sport beleefden”, vertelt Jansen. “Ik dacht: daar wil ik wat mee doen.”

Hoogste level

Als Lichte Tour-jurylid kon Jansen snel aan de gang als FEI 3* para-dressuurjurylid. Ze is dit al vanaf 2008. Drie jaar later werd ze door de FEI benoemd tot 4* jurylid. En na voordracht is Jansen nu gepromoveerd tot het hoogste niveau, Level 4 (5*). Per 1 januari zijn de sterren vervangen door ‘Levels’ en Jansen zit dus nu in het hoogste Level.

EK Riesenbeck

Met de promotie tot internationaal Level 4 mag Ineke Jansen nu ook op de grote kampioenschappen jureren. Jansen: “Misschien mag ik nou wel volgend jaar op de Europese kampioenschappen in Riesenbeck jureren. Met de promotie kan ik nog meer betekenen voor de sport. En het is ook mijn streven naar het hoogst haalbare, ik ben heel verrast en super blij!”

Bron: KNHS