Karen Tebar investeert in achtjarige Apache-zoon

Karen Tebar heeft de achtjarige Dahlia de Massa (Apache x Rieto) aangeschaft. Het bleef de laatste jaren erg stil rondom de Franse Grand Prix-amazone die meerdere malen haar thuisland vertegenwoordigde op grote kampioenschappen, maar met haar nieuwe aanwinst hoopt Tebar weer een internationale doorbraak te kunnen maken.

Dahlia de Massa begon zijn carrière onder het zadel van Vincent Serrano en werd daarna korte tijd gereden door Arnaud Serre. De hengst uit een Lusitano-moeder werd sinds 2020 gereden door Mathilde Juglaret. Zij startte de ruin dit jaar op nationaal Grand Prix-niveau.

Zijn nieuwe amazone Karen Tebar reed in 2003 haar eerste grote kampioenschap, het Europees kampioenschap in Windsor. Daarna reed ze meerdere EK’s (2005, 2013 en 2015), de Wereldruiterspelen in Aken (2006) en de Olympische Spelen in 2004 en 2016. In 2017 reed de Franse haar laatste internationale wedstrijd.

Bron: Horses.nl/Dressprod