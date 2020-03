Kasey Perry-Glass’ Goerklintgaards Dublet herstellende van blessure

De zeventienjarige Goerklintgaards Dublet (Diamond Hit x Ferro) liep vorige maand een lichte blessure op, maar is inmiddels weer in training. Na de vijfde plaats in de FEI Wereldbekerfinale van vorig jaar hield Kasey Perry-Glass de DWB'er thuis. "Omdat hij al wat ouder is, kost het meer tijd om hem weer in vorm te krijgen. Wellicht heb ik hem wel te lang vrij gegeven", vertelt de amazone.

De Amerikaanse liet aan Chronicle of the Horse weten dat de ruin in een training struikelde en zichzelf aantikte. “Daarna moest ik hem even wat tijd geven, om uit te vogelen of er verder niets aan de hand was en de blessure goed te managen.” Daar voegt ze aan toe: “Dit paard hoeft mij niets eer te bewijzen en ik geniet ervan hem weer in training te hebben en ervoor te zorgen dat hij straks in de best mogelijke vorm is.”

Geen zorgen

Bondscoach Debbie McDonald maakt zich geen zorgen om de langere afwezigheid van het duo en liet weten dat Perry-Glass en Goerklintgaards Dublet zich al ruimschoots bewezen hebben en niet aan alle observaties deel hoeven te nemen. De combinatie neemt, als alles volgens planning loopt, deel aan de laatste week in Wellington.

Bron: Chronicle of the Horse