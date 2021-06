Kasey Perry-Glass in verwachting

Kasey Perry-Glass en haar man Dana verwachting in december hun eerste kindje. De Amerikaanse amazone maakte het heugelijke op Instagram bekend. "Onze familie blijft groeien", schrijft ze trots.

Perry-Glass vertegenwoordigde samen met Goerklintgaards Dublet (Diamond Hit x Ferro) haar thuisland in 2018 op de Wereldruiterspelen in Tryon. Daar behaalde ze met het team de zilveren medaille en eindigde individueel op de zesde plaats in de Grand Prix Spécial. In 2017 en 2019 nam ze deel aan de FEI Wereldbekerfinale. In 2019 kwam ze tot een vijfde plaats.

Plannen omgegooid

De 33-jarige amazone had zich voorgenomen deel te nemen aan de Olympische Spelen in Tokio, maar besloot wegens het uitstel haar plannen om te gooien. “In de laatste tien jaar heeft Dublet niet alleen mijn leven veranderd, maar dat van iedereen om ons heen. Hij heeft ons allen inspiratie, hoop, liefde en het vertrouwen gegeven dat alles mogelijk is. Hij heeft me geleerd dat ik naar mijn gevoel moet luisteren en ik heb geleerd te luisteren naar wat het beste voor hem is”.

Bron: Horses.nl