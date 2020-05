Kasey Perry-Glass schaft neefje van Görklintgårds Dublet aan

Kasey Perry-Glass heeft bij Stoeterij Mount St. John in Groot-Brittannië een neefje van haar Olympische paard Görklintgårds Dublet (Diamond Hit x Ferro) aangeschaft. MSJ Jaxson is een zoon van KWPN kampioen Jameson RS2 (Zack x Negro) en komt uit de merrie Viva (Vitalis x Don Schufro).

“We zijn zo blij dat we Jaxson hebben kunnen toevoegen aan onze groep toekomstige sterren. Ik ben wellicht bevoorrecht over hoe speciaal hij is, omdat hij nauw verwant is aan Dublet”, schrijft Perry-Glass enthousiast.

Bron: Horses.nl