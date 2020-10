Kasprzak verkoopt vijf paarden aan Helgstrand, focus op de fokkerij

Anna Kasprzak heeft op de tweedaagse training voor het Deense dressuurteam vijf paarden verkocht aan Andreas Helgstrand. De reden daarvoor is dat de Grand Prix-amazone zich meer en meer op de fokkerij gaan richten.

“Het voelt goed om vijf paarden te verkopen, maar ik heb er ook wel gemengde gevoelens bij. De deal met Andreas was namelijk snel beklonken. Maar ik wil vooruit blijven kijken. Volgend jaar heb ik vijf driejarigen die zadelmak gemaakt moeten worden en we krijgen negen veulens, dus de stallen die nu leeg komen, kunnen we goed gebruiken”, licht Kasprzak toe.

De verkochte paarden zijn Falcon (Franklin x Lord Loxley), Tiara (Grand Galaxy Win x Romanov), Unika (Revolution x Lord Loxley), Valencia (For Emotion x San Amour I) en Quadron (Quaterhit x San Amour I).

Bron: Kasprzak Dressage