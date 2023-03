Kastel’s Nintendo met pensioen: ‘Dit was zo’n moeilijk besluit’

Charlotte Jorst heeft afgelopen weekend haar laatste proef met de twintigjarige Kastel's Nintendo (Negro x Monaco) gereden. De Deens-Amerikaanse amazone bracht de door C. Rommens gefokte hengst sinds 2015 op internationaal Grand Prix-niveau uit.

“Geen partnerschap zal ooit hetzelfde zijn. Dit paard heeft me alles gegeven, steeds opnieuw. De staande ovatie die we afgelopen vrijdag kregen na weer een fantastische rit, zegt alles. Hij is zo speciaal, geweldig en ongelooflijk. Ik ben helemaal niet dapper geweest, want dit was zo’n moeilijk besluit. Elke keer als ik er weer aan denk, begin ik weer te huilen. Ik heb misschien wel te lang gewacht, maar dat is moeilijk te zeggen, omdat hij nog zo graag wilde en na vrijdag was hij zó blij. Het was één van de beste avonden uit zijn leven”, schrijft Jorst. Op 17 maart neemt Kastel’s Nintendo met een ceremonie officiel afscheid van de sport. Nintendo liep vrijdag in de WB-kür in Wellington met 74,040% naar de vijfde plaats.

Via Helgstrand naar Jorst

De bij het NRPS goedgekeurde Nintendo werd als jong paard door de familie Kasprzak aangeschaft als toekomstpaard voor dochter Anna, maar zij voelde geen klik met de hengst. Via Andreas Helgstrand kwam hij in handen van Jorst. In de afgelopen acht jaar wonnen ze meerdere Grand Prix’ en vertegenwoordigden hun thuisland in een aantal Nations Cup-wedstrijden.

Drie klonen

Jorst moet nog twee jaar wachten op haar volgende Nintendo. Vorig jaar werden er drie klonen van de hengst geboren: Nintendo Switch, Nintendo 64 en Super Nintendo.

Bron: Horses.nl/Instagram