Katja Gevers ziet Grand Prix-paard Crescendo vertrekken

Katja Gevers heeft afscheid genomen van de thuisgefokte Crescendo (Tolando x Cocktail). De amazone, die met haar voormalige toppaard Thriller (v. Gribaldi) jarenlang een vaste waarde was in de internationale Grand Prix, heeft de twaalfjarige Crescendo verkocht aan de Zweedse amazone Matilda Stymne.

“Het is een dag met gemengde gevoelens. Mijn maatje Crescendo is vandaag vertrokken naar zijn nieuwe eigenaresse Matilda Stymne”, aldus Katja Gevers. “Ze zijn samen een prachtige combinatie en hij gaat een geweldig leven hebben in Zweden. Maar ik ga hem zeker missen. Cres is geboren in de achtertuin van mijn ouders en we schopten het tot de Grand Prix. Ik heb genoten van onze reis samen.”

Internationaal

Gevers en Crescendo debuteerden eind 2014 op CDI Mechelen in de internationale Lichte Tour. In de Prix St. Georges kwam de score toen uit op 69,605% (5e) en in de kür op 68,725% (6e). Het jaar daarop reed het duo in Villach, Falsterbo en Mechelen. De laatste internationale start dateert van 2016 in Darmstadt-Kranichstein. Na een wedstrijdpauze maakten ze begin 2018 op de Subtopwedstrijd in Berlicum een winnende overstap naar de Zware Tour.

Bron: Horses.nl/KatjaGevers