Kazuki Sado’s Tokio-paard Ludwig der Sonnenkonig verkocht

Ludwig der Sonnenkönig (London Swing x Liberator) vormt niet langer een combinatie met Kazuki Sado. De Japanse ruiter woonde en trainde jarenlang bij Academy Bartels met als ultieme doel de Olympische spelen. Dat doel werd dit jaar in Tokio behaald. De vijftienjarige Oldenburger, die Sado ter beschikking kreeg van zijn sponsor, is verkocht en gaat zijn carrière voorzetten in Oostenrijk.

Nieuwe eigenaresse is Nicola Ahorner. Zij kocht eerder Foco Loco W (Sierappel x Wendekreis), die vorig jaar op het EK U25 in Hongarije met Anne-Mette Strandby Hansen goud won in de kür op muziek. Daarmee heeft de 21-jarige Ahorner nu twee ervaren troeven voor de U25.

Nederlandse Subtop

Sado vormde sinds september 2019 een combinatie met Ludwig der Sonnenkönig, die zijn sponsor Japan Racing Association leasede van Andreas Helgstrand. Het duo was gestationeerd bij de familie Bartels in Hooge Mierde en kwam zodoende geregeld uit in de Nederlandse Subtop. “Kazuki heeft een vrouw en twee jonge kindjes. Die ziet hij maar weinig. Hij geeft echt alles op om naar de Olympische Spelen te kunnen”, vertelde Imke Schellekens-Bartels in een eerder interview met De Paardenkrant. Dat lukte en de Spelen in Tokio was hun laatste wedstrijd.

