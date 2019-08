Kebie Raaijmakers verder op Happy Feet: ‘Fijn om jong talent te kunnen ondersteunen’

Linda van Woudenberg heeft voor Happy Feet (Tuschinski x Animo) een nieuwe amazone gevonden in Kebie Raaijmakers. De ruin vergaarde onder Children-amazone Sanne Buijs internationale bekendheid en werd zelfs twee keer Europees kampioen. Het afgelopen seizoen stelde Van Woudenberg Happy Feet ter beschikking aan Senna Evers, die hem naar de zevende plaats op het EK in San Giovanni stuurde.

“Het is dat Senna veertien jaar is geworden en na dit seizoen niet meer verder mag bij de Children, anders was ze er niet mee gestopt”, vertelt Van Woudenberg. “De moeder van Kebie, de nieuwe amazone van Happy, is al heel wat jaren lang een goede vriendin en zo kwam van het één het ander. Happy is een hele lieve kindervriend, waar kinderen veel van leren. Het is een knuffel. Door hem liefde te geven, doet hij alles voor de ruiter. Hij heeft echt een gouden karakter.”

Sanne Buijs

Van Woudenberg nam Happy Feet, die officieel Coltrane heet, drie jaar geleden over van een vriendin. “Ik heb Happy gekocht voor Sanne Buijs. Sanne reed toen L dressuur, maar binnen zes maanden tijd reed ze Z1 en was ze Nederlands- en Europees kampioen. Ik heb er veel verdriet van gehad dat Sanne stopte, maar ze weet waar hij staat en dat ze altijd bij ons terecht kan.”

Hart voor de sport

“Ik vind het soms jammer dat er talentjes op de bank zitten die geen goede pony tot hun beschikking hebben. Talent kan je niet kopen, maar ik zag talent in Sanne. Dat hebben we met z’n allen wel bewezen.” Van Woudenberg vindt het belangrijk dat een fijne pony als Happy Feet daarvoor beschikbaar blijft. “Het is echt een leermeester. Ik kan hem zo vaak verkopen, maar ik wil juist dat hij bij mij blijft. Niet alleen voor de sport, maar hij is ook echt alles voor me.”

Dichtbij

Inmiddels staat Happy op dezelfde locatie als destijds bij Sanne. “Het is daar allemaal tot stand gekomen, heel leuk. Kebie woont maar een paar dorpen verder, dat is wel fijn.” Ze vervolgt: “Kebie wordt begeleidt door Nicolette van Leeuwen en Nicole Vrijdag, maar als ze in het kader komt ook weer door Monique Peutz en Imke Schellekens-Bartels. Dat zijn ook fantastische begeleiders!”

