Kijktip: Femke de Laat in ‘KWPN Ontmoet’

Bij jonge paardencompetities is Femke de Laat haast niet meer van het podium weg te denken. De amazone won onder andere met Nashville SW (v. Secret) de Pavo Cup voor 4-jarigen, reed met Nox (v. Furst Romancier) succesvol in de Subli competitie, nam met Mission (v. Eye Catcher) deel aan het WK Jonge Dressuurpaarden en kreeg met Network (v. Just Wimphof) een tien voor harmonie in de finale van de hengstencompetitie. Voor de serie 'KWPN Ontmoet' ging het stamboek op bezoek bij de jonge paarden-specialiste.

Dat Femke de Laat een specialist is in het opleiden van jonge dressuurpaarden staat wel vast, maar hoe doet ze dat? Presentator Luuk Smetsers mocht een kijkje bij haar in de keuken komen nemen.

Bekijk hier de volledige aflevering

Bron: KWPN