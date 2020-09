Kijktip: Frenk Jespers vanavond in tv-programma De Rijdende Rechter

Frenk Jespers is vanavond te zien als deskundige bij het tv-programma De Rijdende Rechter. De Rijdende Rechter bezoekt Tiny Van der Gragt en meneer Hand. Hand verhuurt land aan Van der Gragt, die er haar paarden op houdt.

Hand is van mening dat Van der Gragt er een rommel van maakt en wil dat ze vertrekt. Zij vindt dat Hand spullen van het land heeft gehaald en wil daar geld voor terug. Mr. Reid zoekt uit of Van der Graft recht heeft op schadevergoeding en of haar paarden op het weiland mogen blijven.

Bron: Horses.nl/Facebook