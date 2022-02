Kijktip: Subtopamazone Esmeralda Tol in ‘Meiden Die Rijden’

Esmeralda Tol combineert het rijden met haar baan als vrachtwagenchauffeur. Morgen is de Subtopamazone te zien in het tv-programma 'Meiden Die Rijden!' Daarin geeft Tol, die afgelopen weekend met L.A.W. Tol's Denver (Zizi Top x Krack C) op de Subtopwedstrijd in Nieuwe Wetering de Lichte Tour-rubriek won, een een exclusief kijkje in het dagelijkse leven als vrachtwagenchauffeur.

“Het is eigenlijk als een grapje begonnen. Als jong meisje wilde ik heel graag een grote paardenvrachtwagen. Toen zei mijn vader: als je je rijbewijs haalt gaan we verder kijken. Mijn theorie had ik gelijk binnen en ook de praktijk ging verrassend snel. Eerst werkte ik op kantoor maar dat was niet echt mijn ding. Op een gegeven moment kwamen ze een chauffeur te kort en zo ben ik nooit meer van de vrachtwagen afgegaan. Het is wel een beetje een mannenwereld en als meisje word ik soms wel een beetje gek aangekeken. Maar het gaat prima zo. Ik kan twee dingen combineren die ik hartstikke leuk vind. Beter kan niet”, vertelde Esmeralda Tol in een eerder interview met De Paardenkrant.

Uitzending

De uitzending is morgenavond te zien op NPO3 om 20:25 uur.

