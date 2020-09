Kirsten Brouwer neemt afscheid van Grand Prix-paard Binoeska

Kirsten Brouwer vormt niet langer een combinatie met Binoeska (Tuschinksi x Havidoff). De merrie debuteerde als negenjarige in de Grand Prix onder Annemarie Brouwer en daarna nam dochter Kirsten de teugels over. Zij scoorden meerdere keren boven de zeventig procent. Nu gaat Binoeska haar carrière voorzetten onder Dominique Ruiters.

Binoeska is inmiddels verhuisd naar haar nieuwe stal, maar de nieuwe combinatie gaat trainen bij de familie Brouwer.

Niet zonder Subtoppaarden

Ondanks het vertrek van Binoeska zit Kirsten Brouwer niet zonder Subtoppaarden. Zo heeft de amazone onder andere voor de Grand Prix de beschikking over de WK-zilveren Sultan des Paluds (v. Soliman de Hus) en voor de Lichte Tour Foundation (v. United). Met deze KWPN-hengst won ze afgelopen weekend de bronzen medaille op het NK Dressuur. Verder brengt ze Don Clorentino des Paluds (v. Don Juan de Hus) sinds een aantal maanden succesvol uit in het ZZ-Zwaar. Op het NK vorige week in Ermelo bemachtigden ze de vijfde plek.

