Kirsten Brouwers toppaard Sultan des Paluds verkocht

Er is een einde gekomen aan de uiterst succesvolle carrière van Kirsten Brouwer en Sultan des Paluds (Soliman de Hus x De Niro). De vosruin, waar Brouwer talloze successen mee boekte tot en met de Grand Prix, is verkocht aan Andreas Helgstand.

Goud op de KNHS Indoorkampioenschappen in het Z2, zilver op het WK voor jonge dressuurpaarden en goud op het NK in de Lichte Tour zijn een aantal van de successen op de fraaie erelijst van Kirsten Brouwer en Sultan des Paluds.

Zware Tour

Ook in de Zware Tour ging het succes verder. In de Intermédiaire II liepen de scores op tot dik 74 procent en er werd dan ook reikhalzend uitgekeken naar het debuut in de Grand Prix. Daarin maakte het duo de hooggespannen verwachtingen waar. Afgelopen september behaalden ze op de Subtopwedstrijd voor Kadervorming & Uitzending in Wezep een B-kaderscore van 71,993%.

Internationale ambities

Na de kaderscore in Wezep vertelde Brouwer in een interview met Horses.nl dat ze internationale ambities had met Sultan. “Dit was onze eerste kadervormingswedstrijd en het plan is om volgende maand weer een kadervormingswedstrijd te rijden. En daarna wil ik hem heel graag internationaal uitbrengen”, vertelde Brouwer afgelopen september.

Veel interesse

Zover kwam het dus niet want nu is het tienjarige Grand Prix-paard verkocht. “Met veel pijn in m’n hart is Sultan vertrokken. Er was al langere tijd heel veel interesse voor hem, het is ook zo’n topper”, zegt Brouwer over de verkoop aan Helgstrand. “Ik ben dankbaar voor de mooie tijd die we samen hebben beleefd.”

