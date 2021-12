Kirsten Brouwers voormalig Zware Tour-paard Urielo du Houx naar Julie McAllister

De Amerikaanse amazone Julie McAllister is de nieuwe eigenaresse van het internationale Grand Prix-dressuurpaard Urielo de Houx (Sandro Hit x Florencio I). De Selle Français-gefokte ruin werd, voor hij enkele jaren geleden naar de Verenigde Staten werd verkocht, door Kirsten Brouwer op Intermédiaire II-niveau uitgebracht.

Urielo de Houx werd als veulen al kampioen van Frankrijk en werd op driejarige leeftijd wederom tot kampioen benoemd. Zijn carrière in de sport begon hij onder het zadel van Caroline Rioche, voor Vincent Guilloteau in 2017 de teugels van de ruin overnam. Daarna verhuisde de Sandro Hit-zoon naar Nederland.

Carrière op Nederlandse bodem

Brouwer bracht de toen tienjarige ruin een aantal keer op Inter II-niveau uit. “Hij heeft super veel talent voor de piaffe en hij kan series springen voor achten, maar in de proef is hij nog iets te gespannen, dus dan komt dat er nog niet helemaal goed uit. Daarom neem ik hem nu ook in ieder geval nog een keer mee voor een Inter II, want ik wil pas Grand Prix starten als het echt goed is allemaal”, vertelde de amazone destijds aan Horses.nl.

Vertrek naar de Verenigde Staten

Erg lang kon Brouwer niet van de ruin genieten, want hij werd verkocht aan Ann Romney, de vrouw van Amerikaanse verkiezingskandidaat Mitt Romney. De ruin vervolgde zijn opleiding onder het zadel van Benjamin Ebeling, die de ruin dit voorjaar op internationaal U25 Grand Prix-niveau uitbracht op CDI Wellington.

