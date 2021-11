Kjell Myhre stopt als aanvoerder voor het Noorse jeugdteam

Kjell Myhre is teruggetreden als aanvoerder van het Noorse Junior/Young Rider-team. Hij wordt vervangen door de Noorse nationale Grand Prix-dressuurjurylid Øivind Ødemotland in samenwerking met teamtrainer Siril Helljesen.

Myhre werd in 2014 aanvoerder van het jeugdteam. Hij werkte al voor de Noorse Equestrian Federation als ontwikkelingsadviseur. In die tijd volgde hij de Deen Thomas Dolleris Larsen op. Na zeven jaar in dienst heeft de 57-jarige Myhre nu besloten om te stoppen als teamleider en zich meer te gaan richten op het jureren. Myhre jureert bij internationale concoursen op 4* dressuur en 5* para dressuur-niveau.

Herstructurering van het Noorse jeugdprogramma

De Noorse Hippische Federatie heeft besloten om het programma voor jeugdteams te herstructureren voor 2022. “We hebben de afgelopen seizoenen geëvalueerd en zien dat het veranderen van het concept rond de nationale teams positief kan zijn voor verdere ontwikkeling”, zegt sportmanager Nina Johnsen. “We willen een nationaal systeem hebben die de algemene verantwoordelijkheid heeft rond de coachingfunctie en de teamleiderrol in alle leeftijdsgroepen. Een belangrijk punt voor de toekomst is ook een verhoogde focus op de nauwe dialoog met wervingscoaches. Deze zullen een duidelijkere rol krijgen met betrekking tot het management van de nationale ploeg.”

Helljesen: ‘Ik zal de samenwerking met Kjell missen’

Ødemotland is bekend met zijn nieuwe rol, aangezien hij ook al aanvoerder was van het Noorse ponyteam. Helljesen was pony- en children-teamtrainer en nu zijn daar de junioren en young riders bijgekomen. “Samen zullen we de nationale teams onder de 21 leiden”, vertelde Siril Helljesen aan Eurodressage. “We denken dat we meer zullen bereiken door samen te werken. Hierdoor kunnen we betere service bieden en dus (hopelijk) betere resultaten. Ik zal de samenwerking met Kjell missen, maar Øivind is een geweldige kerel en ik wens Kjell het beste bij het nastreven van meer kansen als jurylid.”

