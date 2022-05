KK Woodstock met oog op WK Herning naar Carl Hester

Carl Hester heeft sinds kort Gareth Hughes' internationale Grand Prix-paard KK Woodstock (Wolkentanz II x Landioso) onder het zadel. Toen de eigenaren van de ruin hoorden dat Hesters Olympische paard En Vogue geblesseerd is en daardoor de selectie voor het wereldkampioenschap in Herning mist, stelden ze voor om 'Woody' door de Brit te laten rijden. "Carl een paard geven is goed voor ons land", vertelt Hughes.

Gareth Hughes heeft momenteel vier Grand Prix-paarden onder het zadel en verkeert daarmee in een luxepositie. “Het zomerseizoen is kort en ik kan niet alle paarden in aanloop naar het WK uitbrengen, dus dit is voor ons het perfecte scenario voor komende zomer. Na het wereldkampioenschap komt Woody weer bij mij terug. Ik ben heel blij dat ik in deze positie verkeer en dankzij deze geweldige eigenaren we Carl een kans kunnen geven om zich in het team te rijden”, vertelt de ruiter aan Horse & Hound.

Goed voor Groot-Brittannië

De zestienjarige Woody, zoals hij thuis wordt genoemd, is van Martin en Claudine Kroll en hun dochter Jessica. Zij lazen online dat Hesters En Vogue geblesseerd is en gingen met Hughes om de tafel. “Gareth belde me toen op en vroeg me hoe ik het zou vinden als ik Woody komende zomer mag rijden”, vertelt Hester. “Carl een paard geven is goed voor Groot-Brittannië en op deze manier kan in de familie Kroll iets teruggeven voor hun support over de afgelopen jaren. Ik ben heel blij voor ze. Mijn hoop is dat één van ons in het team komt, maar mijn droom is dat we beide in het team terecht komen”, voegt Hughes er aan toe.

Winst in Hickstead

Recent stuurde Hughes KK Woodstock nog met 75,83% naar de overwinning in de Grand Prix op de Hickstead Premier League. Van 2018 tot en met 2020 bracht Hughes Woody op internationale wedstrijden uit. Op de laatste wedstrijd, CDI3* Keysoe, werden ze achtste in de Grand Prix (71,978%) en derde in de kür (76,500%).

